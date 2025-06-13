На Кубани с начала года в ДТП погибли 260 человек

С января по май 2025 года на территории Краснодарского края зарегистрировано 2370 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 267 человек, еще 1997 получили травмы различной степени тяжести, следует из статистики ГИБДД. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число аварий увеличилось — тогда в регионе зафиксировали 2175 ДТП, жертвами которых стали 274 человека, 2673 пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Отдельно отмечается статистика происшествий с участием водителей в состоянии опьянения: за пять месяцев текущего года в крае произошло 145 таких аварий, в которых погибли 48 человек, еще 183 получили травмы.

Наибольшее число происшествий традиционно приходится на административный центр региона — в Краснодаре с начала года произошло 377 ДТП. В результате аварий здесь погибли 18 человек, еще 444 пострадали. В Сочи зарегистрировано 225 происшествий, повлекших за собой гибель 19 человек и травмы у 273 участников движения. В Анапе зафиксировано 95 аварий, в которых погибли 11 человек, 107 получили ранения. В Новороссийске произошло 91 ДТП, повлекшее смерть 10 человек, еще 98 получили травмы. В Динском районе — 59 аварий, 14 погибших, 63 пострадавших.

Вячеслав Рыжков