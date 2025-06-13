Реставрировать Дом купца Лихацкого в Краснодаре будут два года

В центре Краснодара начались мероприятия по сохранению исторического здания — Дома купца Лихацкого. О старте работ сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов. На реставрацию уйдет два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Памятник, как отметил мэр, отличается сочетанием элементов кирпичной и деревянной архитектуры. В интерьерах уцелели голландские печи и лепной декор, подлежащие восстановлению в рамках проекта. По словам мэра, техническое состояние здания требует укрепления несущих конструкций, реставрации кирпичной кладки и полной замены кровельного покрытия.

Работы будут вестись по муниципальному контракту, срок реализации — два года. В результате здание должно обрести исторический облик и стать частью туристической инфраструктуры города. Как отметил господин Наумов, объект не останется без внимания — планируется его функциональное наполнение.

Вячеслав Рыжков