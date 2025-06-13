Жителей Кубани призвали воздержаться от пикников из-за пожароопасности

В Краснодарском крае сохраняется установившаяся сухая и жаркая погода. По данным экстренных служб, до конца суток 13 июня в отдельных районах региона прогнозируется высокая пожароопасность четвертого класса. На территории Кубани продолжает действовать особый противопожарный режим, введенный в целях предупреждения природных возгораний, напомнили в пресс-службе краевого главка МЧС.

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В связи с этим жителям и туристам рекомендовано воздержаться от использования открытого огня на открытых пространствах, включая проведение пикников. В МЧС подчеркивают, что даже не полностью потушенный костер способен привести к масштабному ландшафтному пожару. Запрещены также палы сухой травы и прочей растительности.

Как напомнил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Виктор Зимин, соблюдение требований противопожарного режима является обязанностью граждан и организаций в соответствии с нормами действующего законодательства. За нарушение этих норм предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В случае обнаружения очагов возгорания ведомство призывает незамедлительно обращаться в экстренные службы по телефонам 101 или 112.

Вячеслав Рыжков