Россиян не было на борту разбившегося в Индии рейса Air India

На борту Boeing авиакомпании Air India, разбившегося вскоре после вылета из Ахмадабада на западе Индии, не было российских граждан. Об этом сообщило посольство РФ в республике, отметив, что данные являются предварительными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ajit Solanki / AP Фото: Ajit Solanki / AP

Сотрудники генерального консульства РФ в Мумбае поддерживают контакт с представителями местных властей, отметили в посольстве.

India Today публикует списки пассажиров рейса 171. Представители перевозчика заявили, что в самолете было 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, гражданин Канады и 7 граждан Португалии.

Всего на борту Boeing находилось 232 пассажира и 10 членов экипажа. На данный момент предварительно подтверждена гибель не менее 100 человек. Направлявшийся в Лондон Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Ахмадабада.