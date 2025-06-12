Акции Boeing упали на 7% после крушения самолета в Индии

Акции американской корпорации Boeing на предварительных торгах снижаются на 7,48%, до $198. Падение началось после крушения самолета Boeing 787 компании Air India в Индии. Вчерашний день акции Boeing завершили снижением на 0,8%, до $214.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ted S. Warren / AP Фото: Ted S. Warren / AP

Авиакатастрофа произошла сегодня днем. Лайнер Boeing 787-8 направлялся в Лондон, на борту находились 242 человека, россиян среди них не было. По предварительным данным, погибли как минимум 133 человека. Что стало причиной авиакатастрофы, пока не установлено.

Это первая авиакатастрофа с участием самолета Boeing модели 787-8 Dreamliner. В 2024 году Федеральное управление гражданской авиации США начало проверку лайнеров после того, как бывший инженер компании рассказал о проблемах с креплением секций фюзеляжа.