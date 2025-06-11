Шуваловский лес вернул статус

Суд в Петербурге подтвердил законность отнесения Шуваловского лесопарка в Приморском районе к зоне Р-2, которая предназначена для размещения объектов туристско-рекреационного назначения. Застройщик «Вектор», которому принадлежат участки площадью 13,9 га в зеленой зоне, не сможет возвести многоквартирные дома на этой территории. Жители ближайшего ЖК, которые не первый год борются за сохранение зеленой территории, встретили решение суда аплодисментами. Застройщик же намерен вновь оспаривать его в вышестоящей инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Промышленная зона у ЖК «Шуваловский» и Шуваловский лес

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Промышленная зона у ЖК «Шуваловский» и Шуваловский лес

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Судебный процесс вокруг Шуваловского леса, расположенного между жилой застройкой, Парашютной улицей и промзоной в Приморском районе, длится уже десятый год. До 2023 года разбирательство шло между жителями ЖК «Шуваловский» и законодательной и исполнительной властью города. Петербуржцы боролись за перевод лесопарка из зоны жилой застройки, которая была установлена там в 2015 году, в рекреационную, чтобы уберечь территорию от строительства многоквартирных домов. Тогда Смольный и Заксобрание заявляли, что оснований для изменения статуса лесопарка нет, а суды разных инстанций неоднократно отклоняли иски активистов.

Однако уже в декабре 2023 года депутаты во время принятия поправок в обновленный Генеральный план Петербурга перевели Шуваловский лес в рекреационную зону.



Такие изменения не устроили СЗ «Вектор» («дочка» девелоперской компании Seven Suns Development) — с 2017 года собственника нескольких участков в зеленой зоне. Компания обратилась с иском в суд, чтобы признать изменения Генплана незаконными. Ответчиками по делу выступили Заксобрание и правительство, которые на этот раз уже отстаивали интересы горожан.

В апреле прошлого года горсуд отклонил иск застройщика. Однако «Вектору» удалось оспорить решение в Третьем кассационном суде общей юрисдикции, в результате чего дело отправили на пересмотр. В декабре 2024-го тот же городской суд встал уже на сторону компании: поправки в Генплан были признаны незаконными. Именно это решение Смольный и Заксобрание оспаривали во Втором апелляционном суде общей юрисдикции.

В среду, 11 июня, суд отменил решение нижестоящей инстанции, тем самым сохранив Шуваловский лес в рекреационной зоне и запретив строительство жилых домов на этой территории.

Апелляцию рассматривали в течение двух судебных заседаний. Представители парламента и правительства настаивали, что в Приморском районе не хватает социальных объектов и зон отдыха, а также заявляли, что городской суд при вынесении решения вышел за пределы своих полномочий. По словам представительницы Заксобрания, жильцам, которые заселятся в новые дома, если они будут построены, негде будет ни учиться, ни лечиться. Права собственника, по мнению властей, не нарушены: застройщик может возвести на территории, например, спортивные объекты.

Юристы компании в ответ заявляли, что зона Р-2 не предусматривает строительство образовательных или медицинских учреждений. «Депутатами установлено, что школ и больниц в районе мало, но при этом принимается решение, при котором их построить и нельзя. Власти создают условия, чтобы городской бюджет потерял около 4 млрд рублей, потому что убытки, которые понесет собственник, будет выплачивать город»,— подчеркнул представитель «Вектора». В компании настаивали: территория — частная собственность, а не зона зеленых насаждений. «У властей нет никакого права заставить нас использовать участки для рекреационных целей. Мы имеем право его огородить и не пускать никого»,— заявил на заседании 11 июня представитель истца.

Жители ближайших домов, которые не являются участниками судебного процесса, настаивают, что Шуваловский лес должен оставаться лесом. «Там не должно быть построено ничего: ни кафе, ни спортивные сооружения. Там должен быть лес»,— говорят активисты.

В апреле 2024 года суд отправил владельца Seven Suns Development Алексея Рыжкова в СИЗО. Его обвиняют в финансовых махинациях с деньгами дольщиков столичного жилого комплекса, которые ожидают получения ключей от своих квартир с 2021 года. Алексей Рыжков в интервью “Ъ”, которое он дал находясь в СИЗО, заявил, что компания планирует продать участки в Шуваловском лесу, чтобы использовать вырученные средства при выполнении всех своих обязательств.

При этом компания намерена оспаривать решение Второго апелляционного суда общей юрисдикции. «Естественно. За чужой счет всем хорошо жить»,— ответил на вопрос журналистов представитель «Вектора» после заседания.

Надежда Ярмула