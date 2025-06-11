Главные новости 11 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Троих жителей Краснодара задержали за попытку поджога релейного шкафа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). Подозреваемых заключили под стражу.

СКР завершил расследование дела в отношении заместителя начальника управления госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края Нателлы Бирюковой. Чиновница обвиняется в незаконном уменьшении границ санатория им. Кирова, расположенного в Сочи, для строительства жилого комплекса, причинившем ущерб на 320 млн руб.

Американская компания Levi Strauss & Co. взыскала 686 тыс. руб. с краснодарского предпринимателя Марины Розенберг за незаконное использование бренда Levi’s. Решение вынес Арбитражный суд Кубани.

Члены банды Цапков угрожали расправой семье бизнесмена из Краснодарского края Валерия Дорошенко. Предприниматель обратился в суд с требованием взыскать денежные средства и проценты с Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева.

В колбасе Сочинского мясокомбината была выявлена ДНК свинины. В пресс-службе предприятия отметили, что название «Мусульманская» носит исключительно маркетинговый характер, а продукция не относится к категории халяль.

С января по апрель 2025 года объем поставок мяса домашней птицы из Краснодарского края в Китай составил более 5,8 тыс. т, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Краснодаре кондиционерами оборудовано 40,5% общественного транспорта. Сейчас в городе организована работа 16 трамвайных, 12 троллейбусных и 93 автобусных маршрутов.

На Кубани подготовили масштабную программу празднования Дня России. Завтра, 12 июня, в регионе пройдет 2,4 тыс. различных мероприятий.

Вениамин Кондратьев официально стал кандидатом на выборы губернатора Краснодарского края от партии «Единая Россия». Решение приняли на 37-й конференции регионального отделения партии.