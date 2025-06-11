Троих жителей Краснодара задержали за попытку поджога релейного шкафа

Транспортная полиция Краснодара задержала троих местных жителей, причастных к попытке поджога релейного шкафа на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сотрудники Северо-Кавказской железной дороги обнаружили частичное повреждение релейного шкафа возле станции Краснодар-2. Оборудование отвечает за безопасность движения составов. После этого следственно-оперативная группа зафиксировала признаки умышленного повреждения. Отмечается, что инцидент не нарушил работу железнодорожного транспорта.

Полицейские нашли и задержали троих подозреваемых в возрасте 24-25 лет, которые имеют судимости за преступления различной тяжести. Задержанные признались, что получили предложение о заработке от неизвестного человека в мессенджере. За совершение преступления им обещали денежное вознаграждение через криптовалютный кошелек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). Подозреваемых заключили под стражу. Им может грозить до 20 лет лишения свободы.

Алина Зорина