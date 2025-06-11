В Краснодаре кондиционерами оборудовано 40% общественного транспорта

На территории Краснодара кондиционерами оборудовано 40,5% подвижного состава, эксплуатируемого по маршрутам общественного транспорта. Сейчас в городе организована работа 16 трамвайных, 12 троллейбусных и 93 автобусных маршрутов, на линиях работает порядка 1,5 тыс. единиц транспорта, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

У МУП «КТТУ» кондиционерами оснащено порядка 67,7% транспорта. В частности, 57,6% трамваев, 47,3% троллейбусов и 100% электробусов и автобусов. У перевозчиков немуниципальной формы собственности кондиционерами оснащены 25,5% единиц транспорта.

В мэрии напомнили, что в 2019 году кондиционерами было оборудовано лишь 24,5% транспорта. К 2025 году показатель вырос почти в два раза.

Также в администрации отметили, что, согласно действующему федеральному законодательству, наличие кондиционеров в общественном транспорте не является обязательным условием для осуществления пассажирских перевозок. Это лишь один из критериев оценки подвижного состава при проведении конкурсных процедур.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре потребление электроэнергии растет на 5–7% каждый год. В рамках подготовки к прохождению пиковых летних нагрузок и курортного сезона 2025 года краснодарский филиал ПАО «Россети Кубань» реализует комплекс мероприятий, предусмотренный внутренними приказами компании. Всего запланировано 35 мероприятий. Составлены графики возможных ограничений общей мощностью 600 МВт и графики временного ограничения потребления в объеме 197 МВт.

Вячеслав Рыжков