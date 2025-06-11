Сочинский мясокомбинат прокомментировал следы свинины в «Мусульманской» колбасе

Продукция Сочинского мясокомбината, в которой ранее была выявлена ДНК свинины, не относится к категории халяль. Название «Мусульманская» носит исключительно маркетинговый характер, сообщили в пресс-службе компании. Производитель заверяет, что в состав колбасы входят исключительно ингредиенты, указанные на упаковке, и исключает намеренное использование несоответствующего сырья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как поясняется, наличие фрагментов ДНК свинины в продукции может быть обусловлено остаточным следом на технологическом оборудовании либо нарушением условий товарного соседства при хранении продуктов из разных видов мяса. Сейчас, согласно сообщению компании, в российском нормативном поле отсутствует ГОСТ, регламентирующий отбор образцов на данный показатель, а также не установлен допустимый количественный уровень содержания ДНК свинины. Выявление ДНК носит качественный характер и может быть обусловлено присутствием следовых количеств вещества — для результата анализа достаточно всего двух макромолекул.

На этом основании производитель ставит под сомнение опубликованную ранее на сайте Россельхознадзора версию о снижении себестоимости продукции за счет использования незаявленного ингредиента. В компании подчеркивают, что мясо птицы, используемое в «Мусульманской» колбасе, само по себе дешевле свинины, а учет сырья и готовой продукции ведется в полном объеме через систему «Меркурий».

Также в компании сообщили, что ранее, 30 мая, на сайте Россельхознадзора была опубликована информация о том, что в молочных сосисках производителя в результате лабораторного контроля обнаружена микробная трансглутаминаза. В пресс-службе заявили, что рецептура сосисок «Молочные Сочинские» содержит только разрешенные ингредиенты, при этом компания усилила входной контроль всех составляющих продукта включая комплексные добавки, применяемые в производстве. Также мясокомбинат направил образцы продукции для проведения независимой экспертизы и получения заключения. Данные независимой экспертизы получены 6 июня. В них говорится, что следов трансглутаминазы в продукции обнаружено не было.

«Учитывая усиленный лабораторный контроль, установленный Россельхознадзором, в настоящий момент проводится проверка, которая предусматривает изучение документации, забор образцов разных партий для проведения лабораторных исследований и осмотр предприятия. Дополнительно сообщаем, что 11.06.2025 завершается выездная проверка Россельхознадзора по данному нарушению. Производитель уже предоставил образцы из четырех партий для проведения исследований на наличие микробной трансглутаминазы»,— заключили в компании.

Вячеслав Рыжков