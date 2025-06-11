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«ЕР» выдвинул Вениамина Кондратьева кандидатом в губернаторы Кубани

Вениамин Кондратьев официально стал кандидатом на выборы губернатора Краснодарского края от партии «Единая Россия». Решение приняли на 37-й конференции регионального отделения партии, сообщает пресс-служба «ЕР».

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Кандидатура получила поддержку по итогам предварительного голосования. Вениамина Кондратьева утвердили президиум регионального политсовета и президиум Генсовета партии. Делегаты проголосовали за выдвижение тайным голосованием.

«Наш край сегодня является одним из опорных регионов страны. И этот статус мы обязаны сохранять и подтверждать каждый год, не самоуспокаиваться»,— заявил господин Кондратьев в ходе конференции.

Также была утверждена региональная народная программа, с которой партия пойдет на выборы губернатора и депутатов муниципального уровня. В проект вошло свыше 1 тыс. предложений от жителей края, полученных в ходе встреч и предварительного голосования. По словам секретаря регионального отделения Николая Гриценко, часть инициатив уже взяли в работу депутаты-однопартийцы.

В конференции приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, сенаторы Сергей Горняков и Алексей Кондратенко.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что выборы губернатора Кубани и муниципальные выборы пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года. Президиум политсовета рассматривал трех претендентов: Вениамина Кондратьева, главу Курганинского района Андрея Ворушилина и руководителя администрации Тихорецкого района Анатолия Перепелина.

На пленуме комитета Краснодарского краевого отделения КПРФ единогласно была поддержана кандидатура Александра Сафронова для выдвижения на выборы губернатора Краснодарского края.

Анна Гречко

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