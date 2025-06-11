Кубань увеличила экспорт мяса птицы в Китай на 24% в начале 2025 года

С января по апрель 2025 года объем поставок мяса домашней птицы из Краснодарского края в Китай составил более 5,8 тыс. т, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам 2024 года Краснодарский край экспортировал в Китай свыше 16,8 тыс. т мяса птицы — на 12% больше, чем годом ранее. Кроме того, в Абхазию было поставлено 33 т продукции, что в 4,5 раза меньше показателя 2023 года (151 т).

Основные поставки осуществляют предприятия ООО «ТД Агрокомплекс-Экспорт», ГАП «Ресурс» и ряд индивидуальных предпринимателей (ИП). В профильном ведомстве отмечают, что прогнозы по экспорту на текущий год остаются положительными.

Власти региона рассматривают экспорт агропродукции как один из ключевых факторов укрепления экономики и международных позиций России. Объемы поставок зависят от внешней конъюнктуры, при этом диверсификация рынков сбыта остается приоритетной задачей для предприятий переработки.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что поставки винодельческой продукции из Краснодарского края в Китай за первые четыре месяца 2025 года составили 106 тыс. л. Данный показатель на 15% меньше показателя января—апреля 2024 года.

Нурий Бзасежев