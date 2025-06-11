Члены банды Цапков угрожали расправиться с семьей кубанского предпринимателя

Члены банды Цапков угрожали расправой семье бизнесмена из Краснодарского края Валерия Дорошенко, если он не подпишет документы о слиянии его компании с другим предприятием. Он обратился в суд с требованием взыскать денежные средства и проценты с Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева, пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным документов, компания Валерия Дорошенко ООО «Кубань-Контракт» поставляла горюче-смазочные материалы сельхозпредприятиям. Цеповяз и Стрельцов, которые также были его клиентами, сообщили о создании холдинга и предложили войти в него.

Первоначально предприниматель отказывался от предложения, однако после неоднократных угроз в адрес семьи и ребенка согласился подписать документы о вхождении в холдинг. Кущевский суд удовлетворил требования бизнесмена, но апелляционная инстанция отменила это решение.

Банда Сергея Цапка совершила убийство 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года. Цапок получил пожизненный срок, но умер от болезни 7 июля 2014 года в СИЗО. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был осужден по делу группировки на 20 лет лишения свободы, однако в 2014 году Верховный суд сократил ему наказание на два месяца.

Алина Зорина