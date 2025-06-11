Чиновница предстанет перед судом за ущерб санаторию в Сочи на 320 млн рублей

Следственный комитет завершил расследование дела заместителя начальника управления госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края, которая обвиняется в незаконном уменьшении границ санатория им. Кирова, расположенного в Сочи, для строительства жилого комплекса, причинившем ущерб на 320 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемая, исполняя обязанности руководителя управления, подписала незаконные приказы об уменьшении границ регионального памятника культуры — санатория им. Кирова. В этом учреждении в годы Великой Отечественной войны располагались госпитали №3206 и №3183.

Чиновница также способствовала получению разрешения на возведение коммерческой организацией многоэтажного апартаментного комплекса на территории охраняемого объекта. Квартиры в построенном здании продали физическим и юридическим лицам. Доверенное лицо фигурантки получило возможность приобрести в возведенном комплексе девять помещений площадью от 72 до 373 кв. м по заниженной стоимости.

На имущество обвиняемой и причастных лиц наложен арест на сумму более 1 млрд руб. Под арест попали земельный участок и помещения в построенном жилом комплексе.

Фигурантка находится под стражей, она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Материалы в отношении подстрекателей выделены в отдельное производство. Уголовное дело направлено в суд.

Алина Зорина