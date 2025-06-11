В Краснодарском крае запланировали 2,4 тысячи мероприятий ко Дню России

В Краснодарском крае подготовили масштабную программу празднования Дня России. 12 июня в регионе пройдет 2,4 тыс. различных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Программа включает более 180 спортивных соревнований, чемпионатов, первенств и открытых тренировок. Запланировано около 150 тематических акций и флешмобов, а также 35 церемоний вручения паспортов граждан России. Школьники региона напишут поздравительные письма участникам специальной военной операции.

«Во всех муниципальных образованиях состоится торжественная церемония поднятия флага страны. Одной из центральных акций станет создание живого триколора из бутонов роз на Главной городской площади Краснодара»,— рассказали в администрации.

В парках, библиотеках и домах культуры пройдут тематические события, показы фильмов, викторины, квизы, выставки книг и фотографий, фестивали, ярмарки и концерты творческих коллективов. Для детей организуют конкурсы рисунков, мастер-классы по изготовлению поделок и игрушек и т. д.

В историческом парке «Россия — моя история» запланированы тематические экскурсии. Автолюбители смогут принять участие в праздничных авто- и велопробегах.

Алина Зорина