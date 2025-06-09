Экспорт кубанского вина в Китай сократился на 15%

Поставки винодельческой продукции из Краснодарского края в Китай за первые четыре месяца 2025 года составили 106 тыс. л. Это на 15% меньше показателя января-апреля 2024 года, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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Точный объем экспорта достиг 106 тыс. л, что составляет 85% от уровня аналогичного периода предыдущего года. За весь 2024 год Краснодарский край поставил в КНР 475,7 тыс. л винодельческой продукции.

Поставками в Китай в 2024-2025 годах занимались предприятия «Кубань-Вино», «Фанагория», «Олимп», «Абрау-Дюрсо» и «Союз-Вино».

По данным федерального центра «Агроэкспорт», Россия в январе-апреле 2025 года поставила на внешние рынки около 1,4 тыс. т виноградного вина на сумму 1,9 млн долларов. Данный показатель практически в два раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года как в натуральном, так и в денежном выражении.

Более половины российских поставок направилось в Китай — порядка 750 т вина стоимостью свыше одного млн долларов. В натуральном выражении экспорт в КНР вырос в три раза.

Согласно прогнозам регионального Минсельхоза, экспорт винодельческой продукции Краснодарского края увеличится до 5% в 2025 году. В 2024 году предприятия региона экспортировали 1,7 млн л винодельческой продукции, что на 14,8% больше показателя 2023 года.

Анна Гречко