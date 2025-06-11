Госэконадзор выявил источник загрязнения рек Иголинка и Войтоловка в Ленобласти

Сотрудники комитета государственного экологического надзора (Госэконадзор) Ленинградской области по обращениям жителей продолжили обследование территории и обнаружили источник неочищенных сточных вод, впадающий в реки Иголинка и Войтоловка в Тосненском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты нашли трубу, выходящую с территории агропредприятия ООО «Идаванг-Агро», и мелиоративный канал, частично засыпанный грунтом, который впадает в реку Иголинка, а затем — в реку Войтоловка. Вода в этом канале имеет выраженный запах органических удобрений и содержит темные взвеси, что указывает на наличие сброса неочищенных сточных вод, отмечается в сообщении.

Для предотвращения дальнейшего загрязнения комитет госэконадзора уведомил о нарушении Росприроднадзор и Россельхознадзор. В ведомстве подчеркнули, что ожидают «оперативной реакции и действий, направленных на восстановление экологического баланса в данной местности, от федеральных коллег».

«Ъ-СПб» писал, что в минувшие выходные Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку информации о сбросе неочищенных сточных вод и гибели рыбы в реках Войтоловка и Мга.

Ранее агрофирма «Идаванг-Агро», занимающаяся разведением свиней в Тосненском районе Ленобласти, уже попадала в поле зрения прокуратуры. В конце марта надзорное ведомство выявило, что в нарушение обязательных требований компания не получила комплексное экологическое разрешение, а используемые ею места временного накопления отходов не соответствовали установленным требованиям.

Андрей Цедрик