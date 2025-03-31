Прокуратура выявила нарушения у фирмы, занимающейся свиноводством в Ленобласти

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура по итогам проведенной проверки выявила нарушения природоохранного законодательства в деятельности компании ООО «Идаванг Агро», занимающейся разведением свиней в Тосненском районе Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ленинградской области Фото: Прокуратура Ленинградской области

Как сообщили в надзорном ведомстве, в частности, было установлено, что агрофирма в нарушение обязательных требований не получила комплексное экологическое разрешение, а используемые ею места временного накопления отходов не соответствуют установленным требованиям. При этом оповещение населения, проживающего на границе с территориями, подлежащими обработке агрохимикатами, не осуществляется.

В адрес генерального директора ООО «Идаванг Агро» было внесено представление. Кроме этого, в отношении юрлица возбудили дела об административных правонарушениях. В настоящий момент их фактическое устранение находится на контроле природоохранной прокуратуры, уточнили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге аннулировал лицензию на обращение с отходами ООО «СИГМА». Причиной для такого решения стал факт сброса представителем компании жидких отходов в городскую систему канализации.

Андрей Цедрик