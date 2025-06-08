Прокуратура организовала проверку по факту гибели рыбы в реках Войтоловка и Мга
Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку информации о сбросе неочищенных сточных вод и гибели рыбы в реках Войтоловка и Мга в Кировском районе Ленобласти.
Как сообщили в надзорном ведомстве, поручение о проведении проверки прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский дал подчиненным после появления соответствующей информации в СМИ.
Работниками прокуратуры запланирован выезд на место для осмотра территории с привлечением специалистов Северо-Западного управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, а также территориального управления Федерального агентства по рыболовству по Северо-Западу. По результатам выезда, при наличии оснований, будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования, отмечается в сообщении.
UPD: В ходе двухдневного обследования реки Войтоловка в Кировском районе сотрудники отдела патрулирования экомилиции не выявили источников промышленных или иных загрязнений, уточнили позднее в пресс-службе администрации губернатора и правительства Ленобласти.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что природоохранная прокуратура также проводит проверку после попадания стоков в реку Ижору в городе Тельмана.