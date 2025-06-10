Более десятка терактов совершено одновременно в городах Колумбии

Серия скоординированных взрывов прогремела в нескольких городах на юго-западе Колумбии. Взрывчатка была заложена в автомобили и мотоциклы, припаркованные поблизости от полицейских участков, в нескольких районах третьего по величине города Колумбии Кали, а также в городах Коринто, Эль-Бордо, Калото и Джамунди.

В некоторых городах неизвестными также велась прицельная стрельба по сотрудникам полиции. По последним данным, погибли как минимум три человека, из них двое полицейских. Число раненых исчисляется десятками. Об этом сообщает CNN.

Ответственность за эти теракты никто на себя пока не взял. Однако власти полагают, что это действовали боевики, отколовшиеся от леворадикальной повстанческой группировки ФАРК («Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа»). Возможно, теракты приурочены к третьей годовщине убийства одного из лидеров этой отколовшейся группы.

Теракты произошли спустя три дня после того, как в столице Колумбии Боготе было совершено покушение на потенциального кандидата в президенты сенатора Мигеля Урибе Турбая. В него выстрелил 15-летний подросток. Раненный в голову сенатор находится в критическом состоянии.

Алена Миклашевская