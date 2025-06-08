Возможный кандидат в президенты Колумбии в критическом состоянии после покушения

Потенциальный кандидат в президенты Колумбии, сенатор Мигель Урибе перенес операцию после попытки покушения. Он находится в критическом состоянии, сообщает радиостанция Caracol.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раненного Мигеля Урибе несут в карету скорой помощи

Фото: Reuters Раненного Мигеля Урибе несут в карету скорой помощи

Фото: Reuters

Преступление было совершено 7 июня во время выступления господина Урибе в Боготе. В сенатора выстрелили дважды с расстояния нескольких метров, он получил ранения в голову. Подозреваемый в покушении был ранен при попытке скрыться. Им оказался 15-летний подросток.

Президент страны Густаво Петро в связи с произошедшим отменил поездку во Францию и созвал совещание с кабинетом министров по вопросам безопасности. Он поручил провести расследование и установить организаторов преступления.

В прошлом году господин Урибе заявил, что планирует стать кандидатом в президенты от партии «Демократический центр». Выборы должны пройти в мае 2026 года. Официальная избирательная кампания еще не началась.

Елизавета Шмакова