В Колумбии выстрелили в сенатора и потенциального кандидата в президенты

В колумбийской столице Боготе напали на сенатора и потенциального кандидата в президенты страны Мигеля Урибе Турбая. Он получил пулевое ранение и находится в критическом состоянии.

Как передает Blue Radio, Мигель Урибе Турбай проводил запланированную предвыборную встречу с избирателями. На мероприятии прозвучали, предположительно, три выстрела. Помимо политика ранены еще два человека. La Nacion также пишет, что нападение совершил 15-летний подросток.

Министр обороны Колумбии Педро Санчес назвал нападение покушением на страну и демократию. Он добавил, что в ближайшее время пройдет совещание с руководством армии и полиции. С осуждением нападения также выступили МИД, Минфин и Конгресс Колумбии, а также Госдеп США.

39-летний Мигель Урибе Турбай — внук бывшего президента Колумбии Хулио Сесара Турбая Айялы. Его мать Диана Турбай работала журналисткой в 1991 году была застрелена членами картеля Пабло Эскобара. Сам Мигель Урибе Турбай заявил о намерении баллотироваться на пост президента страны от оппозиционной демократической партии. Выборы пройдут в мае 2026 года.

Петр Бузлаев