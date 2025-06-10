Что известно о замгубернатора Владимирской области Александре Ремиге

10 июня Басманный суд Москвы арестовал первого замгубернатора Владимирской области Александра Ремигу. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Подробности биографии чиновника — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый замгубернатор Владимирской области Александр Ремига

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Первый замгубернатор Владимирской области Александр Ремига

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ремига Александр Александрович родился 14 июля 1982 года в Североморске Мурманской области. Окончил Северо-Западную академию государственной службы («государственное и муниципальное управление», 2003), Военно-морской инженерный институт («эксплуатация судовых энергетических установок», 2004).

В 2000-х занимался бизнесом, возглавлял компанию «ИТ-Альянс», которая экспортировала цемент из Португалии. В 2007 году стал членом центрального избирательного штаба «Единой России» в Санкт-Петербурге. В 2009-м перешел на госслужбу, работал в отделе инвестиционных проектов управления по работе с отходами жилищного комитета Санкт-Петербурга. Дослужился до поста замначальника управления по обращению с отходами.

В 2013 году получил диплом Executive MBA. Через год был назначен заместителем руководителя департамента строительства, транспорта и ЖКХ правительства Орловской области. Позже возглавил департамент. В 2016 году стал зампредседателя правительства области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству. Курировал работы по реновации, капремонту, федеральный проект «Комфортная городская среда».

В 2019 году назначен министром инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, через год —первым заместителем губернатора Владимирской области. Курирует в том числе экономику, инвестиционную деятельность и промышленность.

Женат, двое детей.