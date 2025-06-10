Замгубернатора Владимирской области арестовали по обвинению во взятке

Басманный суд Москвы арестовал на 1 месяц и 30 суток первого замгубернатора Владимирской области Александра Ремигу. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

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Если вину вице-губернатора докажут, ему грозит от 8 до 15 лет колонии. Другие подробности дела не раскрываются.

Накануне глава Владимирской области Александр Авдеев сообщал о следственных действиях в отношении Александра Ремиги. По его словам, к вице-губернатору «есть вопросы со стороны правоохранительных органов».