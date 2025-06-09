В отношении замгубернатора Владимирской области проводят следственные действия
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в отношении первого замгубернатора Александра Ремиги проводятся следственные действия. С чем они связаны, не уточняется.
Александр Ремига
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
«К Александру Александровичу есть вопросы со стороны правоохранительных органов»,— заявил господин Авдеев «РИА Новости». Он добавил, что экономический блок регионального правительства «функционирует в штатном режим».
Александр Ремига родился в Мурманской области. В 2014 году был назначен замруководителя департамента строительства, транспорта и ЖКХ правительства Орловской области. С 2016 года — зампредседателя правительства региона по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству.
С 2020 года назначен на пост первого замгубернатора Владимирской области. В этой должности курирует в том числе экономику, инвестиционную деятельность и промышленность, сказано на сайте местного правительства.