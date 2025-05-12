Комбайны буксуют на ставке

На рынке сельхозтехники продолжается резкое падение, несмотря на наличие у аграриев необходимости в обновлении парка: текущий заметно устарел. Основная причина откладывания покупки — высокие кредитные ставки, уверены в отрасли. Сейчас на рынке отмечается тенденция на увеличение среднего возраста техники и формируется отложенный спрос, однако его реализация — вероятнее всего, вопрос следующего года, считают дилеры и сельхозпроизводители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке в первом квартале сократились на 32,9% относительно аналогичного периода 2024 года, до 38,3 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше». Факторы, приводящие к негативной динамике, остаются прежними: высокая ключевая ставка ЦБ, низкая доходность аграрного бизнеса, недостаточное финансирование мер господдержки аграриев и машиностроителей, а также рост себестоимости производства техники и сельхозпродукции, считают в ассоциации.

Самое значительное падение зафиксировано в сегменте зерноуборочных комбайнов: на 58,3%, до 437 штук. Также отрицательную динамику продемонстрировали кормоуборочные самоходные комбайны (минус 32,4%), сельскохозяйственные тракторы (минус 39%), плуги (минус 13%), культиваторы (минус 17,4%), бороны (минус 20,3%), сеялки (минус 4,5%), опрыскиватели (минус 30%), жатки (минус 13,2%) и зерноочистительные машины (минус 25,3%). Наибольший рост отгрузок отмечается по машинам для внесения удобрений: в 2,3 раза, до 138 штук. Увеличение реализации также фиксируется по косилкам (плюс 28,7%) и пресс-подборщикам (плюс 28,3%).

Отгрузки российской сельхозтехники на внутреннем рынке в первом квартале 2025 года Выйти из полноэкранного режима Вид техники Объем отгрузок, шт. Изменение год к году, % Комбайны зерноуборочные 437 -58,3 Комбайны кормоуборочные самоходные 46 -32,4 Тракторы сельскохозяйственные 709 -39 Плуги 307 -13 Культиваторы 509 -17,4 Бороны 921 -20,3 Сеялки 980 -4,5 Машины для внесения удобрений 138 130 Опрыскиватели 296 -30 Косилки 695 28,7 Жатки 336 -13,2 Пресс-подборщики 281 28,3 Зерноочистительные машины 127 -25,3 Открыть в новом окне Источник: «Росспецмаш», данные предприятий.

Продажи импортной сельхозтехники в первом квартале, вероятно, показали аналогичную российскому сегменту динамику: падение примерно на 33%, оценивает председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов. «С одной стороны, предполагалось, что импорт должен упасть больше. Но довольно много техники было привезено до повышения утильсбора: ценник на эти машины не вырос, плюс "припала" валюта»,— поясняет он.

При этом необходимость в обновлении парка сельхозтехники у российских аграриев есть, говорит коммерческий директор технического холдинга «ЭкоНива» Геннадий Непомнящий. «Если оценивать российский парк сельхозтехники во всех хозяйствах во всех регионах, то он, конечно, заметно устарел»,— считает он. Господин Непомнящий соглашается, что основной сдерживающий фактор продаж — жесткая кредитно-денежная политика ЦБ и высокая ключевая ставка. «Стоимость денег очень высока, а субсидии на покупку сельхозтехники значительно снижены»,— уточняет он.

Из-за высокой стоимости денег, продолжает топ-менеджер, многие аграрии стараются максимально отложить покупку новых машин и до последнего использовать имеющиеся, постоянно их ремонтируя. «Наблюдается тенденция особого бережного отношения к дорогим тракторам и комбайнам: их стараются использовать только на тех работах, где от них можно получить максимальную выгоду — например, на уборке урожая. А на обычную вспашку поля можно отправить и технику попроще»,— добавляет он.

Опрошенные “Ъ” участники отрасли отмечают тенденцию на рост среднего возраста техники у сельхозпроизводителей. Корректируют ожидания и регуляторы. Минсельхоз в декларации приоритетных целей и задач министерства на 2025 год прогнозирует коэффициент обновления тракторов в 3,4%, зерноуборочных комбайнов — 3,7%, кормоуборочных комбайнов — до 3,2%. В 2024 году эти показатели были выше: 3,5%, 4,1% и 4,1% соответственно, отмечает отраслевой портал «Поле.РФ».

Предпосылок к улучшению ситуации во втором квартале собеседники “Ъ” среди аграриев, дилеров и производителей не видят. По мнению господина Алтынова, на рынке формируется отложенный спрос, но его реализация — вопрос не текущего года. Геннадий Непомнящий полагает, что спрос на сельхозтехнику начнет восстанавливаться со снижением ключевой ставки. «Вряд ли это произойдет до конца этого года, но все-таки в следующем году мы ожидаем роста покупок и активного обновления машинно-тракторного парка»,— прогнозирует он.

Наталия Мирошниченко