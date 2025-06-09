Роспотребнадзор подтвердил безопасность морской воды в Сочи

Краснодарский край готовится к летнему туристическому сезону с ожиданием рекордного потока отдыхающих — только Сочи планирует принять почти 5 млн гостей, при этом санитарно-эпидемиологическая ситуация на курортах остается стабильной. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

В администрации Сочи прошло совещание, посвященное готовности курортов Краснодарского края к летнему сезону. Мероприятие возглавили глава Роспотребнадзора Анна Попова и губернатор региона Вениамин Кондратьев, а также глава курорта Андрей Прошунин.

Анна Попова отметила, что ситуация в регионе стабильная и благоприятная, а спрос на черноморские курорты остается высоким. Она подчеркнула важность соблюдения эпидемиологических норм в условиях ожидаемого увеличения числа туристов как из России, так и из-за границы.

Господин Кондратьев сообщил о рекорде, установленном в 2024 году,— край принял 20 млн гостей. С начала 2025 года уже зарегистрировано более 4 млн туристов, что на 3,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сейчас на курортах отдыхают около 200 тыс. человек

В Сочи ожидается, что с мая по сентябрь курорт примет более 4,9 млн туристов, причем в июле и августе заполняемость организованного сектора может достичь 95%. Роспотребнадзор провел более 1,5 тыс. исследований морской воды в акватории Сочи, результаты показали соответствие микробиологических показателей нормам.

Качество питьевой воды также находится под контролем: пробы берутся каждый час. Для обеспечения санитарной безопасности создан запас дезинфицирующих средств объемом 30 т. В летний сезон в Сочи работают около 2,4 тыс. объектов размещения и более 5,5 тыс. торговых точек, а также 2 тыс. объектов общественного питания.

В этом году в городе было отремонтировано свыше 6 км инженерных сетей, построены новые водоводы и резервуары. Планы включают прокладку еще 20 км коммуникаций. Также было зафиксировано 62 нарушения в сфере незаконных врезок и сбросов.

Мария Удовик