Крепкий алкоголь появится почти во всех магазинах Fix Price

Эксперимент по продаже крепкого алкоголя в магазинах Fix Price (MOEX: FIXP) завершился и теперь ритейлер со второй половины 2025 года будет внедрять этот ассортимент в большую часть своих магазинов. Об этом управляющий директор Fix Price Дмитрий Кирсанов рассказал в интервью «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Господин Кирсанов отметил, что не во всех магазинах сети будет продаваться алкоголь, так как из-за законодательных ограничений некоторые точки не смогут получить лицензию на его реализацию. В основном речь идет о магазинах рядом с образовательными, культурными и медицинскими учреждениями. «Но таких объектов в нашей сети не так много по всей России»,— пояснил Дмитрий Кирсанов.

Как ранее сообщал «Ъ», у Fix Price весной 2025 года появились первые лицензии на торговлю алкоголем. Тестовые продажи шли в нескольких магазинах в Москве.

Подробнее об этом — в интервью Дмитрия Кирсанова «Ъ».

Виктория Колганова