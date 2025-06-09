Защита обжаловала арест редактора Ura.ru Аллаярова, обвиняемого в даче взятки

В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступили апелляционные жалобы защиты руководителя свердловской редакции информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Аллаяров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Аллаяров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Денису Аллаярову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 4 августа. Защита просит избрать редактору иную, более мягкую меру пресечения.

Кроме того, обжаловано постановление суда в отношении дяди обвиняемого, экс-начальника уголовного розыска ОП №10 по городу Андрея Карпова, которому, по версии следствия, Денис Аллаяров передавал деньги за предоставление информации.

Апелляционные жалобы будут рассмотрены Свердловским областным судом.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга санкционировал арест Дениса Аллаярова. По версии следствия, он дал взятку в размере 20 тыс. руб. Андрею Карпову за получение оперативных сводок для написания эксклюзивных новостей. Денис Аллаяров вину не признал и заявил, что его уголовное преследование связано с журналистской деятельностью.

Подробнее о задержании — в материале «Ъ-Урал» «За сводки попал в сводки»

Полина Щуцкая