FESCO: кот Бурак покинет морской порт Новороссийска 10 июня

Завтра, 10 июня, проживший почти три месяца в порту Новороссийска кот Бурак получит разрешительные документы от таможни. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Транспортная группа Fesco Фото: Транспортная группа Fesco

«Кота передадут зооволонтерам для углубленного обследования и передержки, чтобы затем он попал в ответственные заботливые руки новых владельцев»,— рассказали в FESCO.

Найденный 12 марта 2025 года в контейнере во время транспортировки груза из морского порта Стамбула в Новороссийск кот все это время не мог покинуть таможенную зону без оформления соответствующих документов. Шефство над ним взяла транспортная группа FESCO.

Ранее для получения разрешительных документов кот был осмотрен ветеринаром. Также в мае 2025 года Бурак прошел два этапа вакцинирования. Моряки компании FESCO намерены найти ему хозяев в Новороссийске. Транспортировка животного обратно в Турцию не обсуждалась — в морском порту Стамбула о пропаже забравшегося в контейнер на российское судно кота никто не заявлял.

Алена Воробьева