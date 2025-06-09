ФСБ: бомбы для диверсии на заводе в Москве замаскировали под пауэрбанки

ФСБ показала запись допроса двух мужчин, задержанных по подозрению в подготовке диверсии в Москве. Один из них на видео заявил, что планировал устроить взрыв на оборонном заводе, используя замаскированные под пауэрбанки самодельные бомбы.

Мужчина трудоустроился на один из московских заводов ОПК, название предприятия не приводится. По словам задержанного, он должен был «осуществлять разведывательную деятельность и, возможно, диверсионную». «Я лишь доставил их (бомбы.— "Ъ"), после чего меня задержали»,— сказал мужчина.

ФСБ сегодня сообщила о пресечении диверсии на одном из предприятий ОПК в Москве. Подозреваемые — россияне 1987 и 1999 года рождения. По версии ФСБ, они независимо друг от друга установили контакт с представителями украинских спецслужб. Оба арестованы. Возбуждены дела о покушении на диверсию (п. «в» ч. 2 ст. 281, ч. 3 ст. 30 УК РФ) и незаконном ношении взрывных устройств (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).