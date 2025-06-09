ФСБ пресекла диверсию на одном из предприятий ОПК в Москве

ФСБ сообщила о задержании двух мужчин, у которых при себе были самодельные взрывные устройства. По данным спецслужбы, они планировали диверсию на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса Москвы.

Подозреваемые — граждане России 1987 и 1999 годов рождения. По версии ФСБ, мужчины независимо друг от друга установили контакт с представителями украинских спецслужб и, следуя их указаниям, трудоустроились на один из московских заводов ОПК. Там они осуществляли разведку и фотосъемку ключевых объектов, после чего передавали снимки кураторам, сообщает Центр общественных связей ведомства.

По данным спецслужбы, позже мужчины собрали самодельные взрывные устройства, компоненты для которых они изъяли из заранее подготовленных тайников. Подозреваемые в подготовке теракта были задержаны сотрудниками ФСБ в момент проноса взрывчатки на предприятия. Согласно сообщению ФСБ, обвиняемые уже дали признательные показания.

Следственной службой УФСБ России по городу Москве и Московской области возбуждены уголовные дела о покушении на диверсию (п.«в» ч. 2 ст.281, ч.3 ст.30 УК РФ) и незаконном ношении взрывных устройств (ч.3 ст.222.1 УК РФ). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о госизмене (ст.275 УК РФ). Ведется розыск предполагаемых заказчиков.