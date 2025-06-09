Месяц ценностей

9 июня депутаты Госдумы после недельной работы в регионах возвращаются к пленарным заседаниям. Как следует из парламентского календаря, в июне они планируют защитить русский язык от заимствований, мемориалы воинской славы — от осквернения, а религиозные символы — от затирания. Также ожидается принятие двух инициатив оппозиции, вводящих новые преференции для участников спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

10 июня Госдума может рассмотреть межфракционную инициативу о запрете использования изображения храмов, мечетей и синагог без соответствующих религиозных символов, являющихся их неотъемлемой частью,— например, крестов. Такие изображения нельзя будет публиковать в СМИ, на государственных и муниципальных эмблемах, вывесках и в рекламе. Поправки поспособствуют «совершенствованию условий для добросовестного отношения общества и государства к традиционным духовным ценностям», говорится в документе.

Одним из первых депутаты рассмотрят правительственный законопроект о наказании за осквернение воинских захоронений и мемориалов. Сейчас в Уголовном кодексе оно предусмотрено за «осквернение мест захоронения», публичное «осквернение символов воинской славы России» и «уничтожение либо повреждение» мемориалов в память о погибших защитниках Отечества. Однако многие памятники не считаются захоронениями или символами воинской славы, что создает правовой пробел. Согласно поправкам кабмина, нарушителям будет грозить штраф до 3 млн руб. или лишение свободы до трех лет, а если преступление будет касаться захоронений и мемориалов времен Великой Отечественной войны — до 5 млн руб. и пяти лет.

В июне должно состояться второе чтение инициативы группы депутатов во главе с экс-председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской (сейчас — советник президента по культуре) о защите русского языка от иностранных заимствований. Законопроект был внесен еще в октябре 2023 года и принят в первом чтении 11 февраля 2025 года. Он предполагает ограничение использования иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе и СМИ, а также при продаже товаров.

Тогда же депутаты рассмотрят инициативу кабмина об обмене информацией о детях-мигрантах между МВД и региональными и муниципальными образовательными ведомствами. Последние будут должны направлять в полицию сведения о результатах тестирования несовершеннолетних на знание русского языка, об их приеме на обучение в школы и колледжи или отчислении. В свою очередь, МВД поделится с регионами информацией о регистрации детей-мигрантов по месту жительства, чтобы выявить тех, кто не зачислен в школу. Все это нужно для «адаптации и последующей интеграции» несовершеннолетних в российское общество, говорится в пояснительной записке. При этом мигрантов, находящихся в стране по правительственной квоте, освободят от экзамена по русскому языку, истории и законодательству. Соответствующий проект внес кабмин.

Еще один правительственный законопроект, который нижняя палата планирует рассмотреть в июне, определяет правовое положение, основополагающие принципы деятельности, цели и задачи, структуру, органы управления и орган контроля Российского Красного Креста (РКК). После принятия инициативы РКК станет первой в России некоммерческой организацией, чья деятельность будет регулироваться собственным федеральным законом. Также Дума рассмотрит во втором чтении поправки депутатов-единороссов и сенаторов, запрещающие иностранным агентам быть членами общественных палат. Цели работы этих палат заодно будут дополнены поддержкой инициатив, направленных на «сохранение, укрепление и популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Наконец, в июне ожидается принятие нескольких инициатив парламентской оппозиции, поддержанных правительством с условием доработки. Две из них вводят новые преференции для военнослужащих и участников спецоперации. Так, «Справедливая Россия — За правду» предлагает дать право на бесплатный проезд родственников военнослужащих и добровольцев к месту их пребывания в случае, если бойцы тяжело заболели или получили ранение. А ЛДПР выступила с идеей не включать время военной службы в период, в течение которого действительны результаты олимпиад школьников.

Ксения Веретенникова