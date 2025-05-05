Российский Красный Крест подводят под закон

Российский Красный Крест (РКК) станет первой в РФ некоммерческой организацией, чья деятельность будет регулироваться собственным федеральным законом. Проект такого документа правительство разработало по поручению президента и внесло в Госдуму. В нем будет закреплено, в частности, право РКК участвовать в спасении людей, восстановлении объектов после ЧС и оказании помощи населению. Власти будут обязаны помогать организации, а также обеспечивать защиту ее названия и эмблемы от мошенников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, который определит правовое положение Российского Красного Креста и порядок его взаимодействия с органами власти. Если документ примут, то это будет первый случай, когда деятельность некоммерческой организации (НКО) будет регулироваться отдельным документом федерального уровня. Сейчас работа всех общественных объединений, созданных по инициативе граждан (за исключением религиозных организаций), регулируется законом «Об общественных организациях».

Разработанный по поручению президента законопроект в 2024 году проходил общественное обсуждение на regulation.gov.ru. Правовой статус РКК в законодательстве РФ сегодня не определен, что создает для его деятельности «дополнительные трудности и не соответствует сложившейся по данному вопросу мировой практике», пояснял Минздрав (разработчик законопроекта). Собственные законы для организаций Красного Креста приняты в Италии, США, Японии, Канаде, Индии, Бразилии и в других странах. Без собственного закона РКК «просто одна из сотен и тысяч НКО», обращения которой чиновники отказываются рассматривать в приоритетном порядке, пояснял ранее председатель организации Павел Савчук в интервью “Ъ”. Особый статус, говорил он, расширит возможности организации, в частности, за счет закрепления обязанности органов власти взаимодействовать с РКК при получении информации.

В законопроекте говорится, что РКК может участвовать в спасении людей и восстановлении объектов после ЧС, проводить мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, развитию донорства крови, оказывать психологическую помощь населению. Документ также установит оплату взноса за членство РКК в Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца из средств федерального бюджета. Отметим, что обязанность правительства при разработке проектов бюджета предусматривать средства для уплаты взноса уже закреплена в действующем указе президента 1996 года.

Органы госвласти и местного самоуправления, согласно проекту закона, смогут поддерживать РКК за счет субсидий из своих бюджетов. У них также будет право передавать государственное и муниципальное имущество во владение или в пользование Российского Красного Креста. Организация сможет получать пожертвования и помощь в любой форме от юрлиц, в том числе международных и иностранных организаций (и граждан). В законе будет закреплена обязанность российских властей защищать наименование организации, ее эмблему и логотип, чтобы те не использовались в мошеннических и коммерческих целях.

Работа над законопроектом велась с 2021 года, заявил вчера Павел Савчук, комментируя внесенный законопроект: «Мы очень признательны органам власти за поддержку нашей инициативы о разработке закона и уверены, что новый статус поможет РКК сделать взаимодействие с госорганами более понятным и системным».

Наталья Костарнова