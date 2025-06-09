«Инвестициям вместо штрафов» дали дорогу

Белый дом утвердил порядок заключения соглашений о надлежащем устранении выявленных нарушений обязательных требований — это новый механизм контрольно-надзорной политики, также известный как «инвестиции вместо штрафов». Ходатайствовать об их применении организации смогут по нарушениям, обнаруженным с 1 июня 2025 года и не представляющим непосредственной угрозы жизни и здоровью людей. Бизнес в целом поддерживает инициативу, однако опасается, что трех лет — предельного срока соглашений — может не хватить, если для реализации договоренности требуются значительные временные и материальные затраты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство определилось с тем, где оно может согласиться избавить компании от санкций за нарушения в обмен на инвестиции в исправление недостатков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Правительство определилось с тем, где оно может согласиться избавить компании от санкций за нарушения в обмен на инвестиции в исправление недостатков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о порядке заключения соглашений «инвестиции вместо штрафов» между контрольно-надзорными органами и бюджетными и частными организациями. Механизм предполагает, что компании, не имеющие возможности исправить выявленные при контроле нарушения в срок, смогут договориться о более долгосрочной инвестпрограмме по их устранению в обмен на отказ госорганов от применения к ним в этот период санкций. Ходатайствовать о его применении организации смогут по нарушениям, выявленным с 1 июня 2025 года и не создающим непосредственной угрозы жизни и здоровью людей. Срок таких соглашений не должен превышать трех лет.

Заключение соглашений будет возможно для восьми видов госконтроля — это промышленная безопасность, энергетический надзор, безопасность гидротехнических сооружений, горный надзор, экологический, геологический и земельный контроль, лицензионный контроль производства лекарственных средств. При этом проект постановления, разработанный Минэкономики, включал список из 11 видов надзора (см. подробнее «Ъ-Online» от 20 апреля). Из финальной версии исключены пожарный, санитарно-эпидемиологический контроль и контроль за соблюдением трудового законодательства. Преждевременно внедрять абсолютно новый инструмент взаимодействия контролируемого лица с контрольным органом сразу в наиболее массовые виды контроля (надзора), пояснили “Ъ” в секретариате курирующего контрольно-надзорную сферу вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко.

Ходатайствовать перед контролерами об отказе от штрафов в обмен на инвестиции смогут госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также градообразующие и стратегические предприятия, организации ОПК и компании из ЖКХ, энергетики, связи, транспорта, сельского хозяйства, фармацевтики. Кроме того, в документе появилась норма о том, что при необходимости конкретное юрлицо смогут также определить президент, правительство или глава региона.

Рассматривать ходатайства от организаций будут только по тем видам надзора, где контролируемыми лицами являются преимущественно организации, имеющие стратегическое или высокое социально-экономическое значение, отмечают в аппарате господина Григоренко. Напомним, инициатива нацелена на минимизацию рисков социальной нестабильности, если проверки будут угрожать остановкой предприятий, а также на предотвращение не имеющей регуляторного смысла уплаты штрафов из бюджета в бюджет госорганизациями — такая практика лишь дополнительно снижает их ресурсы для исправления недостатков. Для заключения соглашения организация должна разработать проект программы устранения нарушений и документально подтвердить необходимость существенных временных и материальных затрат. Во избежание коррупционных рисков подписанный документ необходимо согласовать с прокуратурой.

«РСПП в целом поддерживает принятие постановления. Внедрение соглашений позволит компаниям определить с участием контролирующего органа реалистичные сроки и условия инвестирования в повышение уровня безопасности, а также снизит риски недостатка оборотных средств, роста долговой нагрузки и закрытия бизнеса в результате чрезмерных штрафов»,— заявил “Ъ” статс-секретарь, вице-президент союза Александр Варварин. В целом документ охватывает большинство подконтрольных субъектов, которым может понадобиться применение соглашения, говорит он. Вместе с тем обеспокоенность вызывает трехлетний срок исполнения соглашения, отмечает эксперт. Его может не хватить, если для реализации соглашения требуются значительные временные и материальные затраты на возможное строительство, реконструкцию или техническое перевооружение, приобретение уникального оборудования, поясняет он. РСПП будет следить за реализацией механизма и при необходимости предлагать меры по его совершенствованию.

В экспертном центре «Деловой России» по контрольно-надзорной деятельности отмечают, что постановление — еще один важный инструмент, который появился у бизнеса при взаимодействии с госорганами. Исключение трех видов надзора из итоговой редакции документа эксперты связывают с непосредственным риском причинения вреда жизни и здоровью человека в этих сферах. «Тем не менее восемь видов контроля-надзора охватывают подавляющее большинство крупных предприятий»,— подчеркивают в «Деловой России». Эксперты не сомневаются в том, что механизм получит дальнейшее развитие исходя из положительного или отрицательного опыта его реализации в ходе правоприменения.

Венера Петрова