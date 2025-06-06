Судья Чернов остался без «Горного сада»

В Краснодаре суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства недвижимого имущества стоимостью 1,2 млрд руб., принадлежащего бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову и подконтрольным ему лицам. Номинальные владельцы не возражали против изъятия у них активов. Сам экс-глава крайсуда утверждает, что не знаком ни с кем из соответчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Первомайский райсуд Краснодара удовлетворил иск заместителя генерального прокурора РФ к бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову, а также к жителям краевого центра Владиславу Овчаренко, Игорю Кузину и Владимиру Крашевскому. В казну РФ изъято 85 объектов недвижимости общей стоимостью более 1,2 млрд руб. В перечне изъятых активов — участки сельскохозяйственного назначения площадью 1,1 тыс. га, ранее принадлежавшие АО «Горный сад» в Апшеронском районе Краснодарского края, а также здания и помещения коммерческого назначения в Краснодаре площадью 7,4 тыс. кв. м.

По данным надзорного ведомства, Александр Чернов, с 1994 по 2019 год работавший председателем Краснодарского краевого суда, нарушал запреты, установленные антикоррупционным законодательством, занимаясь предпринимательской деятельностью.

Для сокрытия своего участия в бизнесе господин Чернов привлекал подставных лиц, обеспечивал судебные решения в их пользу и затем поручал им выступать формальными собственниками имущества, которое фактически принадлежало ему самому, говорится в иске Генпрокуратуры.

В ходе слушания дела соответчики Александра Чернова не возражали против изъятия спорного имущества в пользу государства и не отказывались от своего статуса номинальных владельцев. Пенсионер Кузин заявил, что земли сельхозназначения в Апшеронском районе были зарегистрированы на него по просьбе его приятеля Владислава Овчаренко. «Я инвалид, поэтому имею льготы по налогам. Овчаренко попросил — я оформил»,— пояснил ответчик. Свидетель Иван Калюжный, который ранее участвовал в одном из «постановочных» судебных процессов с целью передачи господину Кузину прав на участки, сообщил, что плохо помнит, что тогда происходило, поскольку имеет проблемы со здоровьем из-за контузии. По словам свидетеля, он просто подписал какие-то документы, не вникая в суть.

Ответчики Овчаренко и Крашевский не присутствовали на процессе, а их представители заявили, что они не возражают против удовлетворения иска в части изъятия активов, перечисленных Генпрокуратурой. При этом все соответчики категорически возражали против формулировок заявления надзорного ведомства, в котором сказано, что они сами причастны к противозаконной деятельности Александра Чернова.

Владислав Овчаренко и Игорь Кузин исковые требования признали, рассказав, что Чернов использовал их для оформления активов.

Владислав Овчаренко также признает, что состоит в приятельских отношениях с внучкой Александра Чернова. Остальные номиналы, по их словам, выполняли просьбы господина Овчаренко.

Представитель Александра Чернова в ходе заседания пояснил, что его доверитель отрицает знакомство с другими ответчиками и утверждает, что не имеет никакого отношения к спорным активам. Решение Первомайского райсуда Краснодара будет обжаловано. При этом следует отметить, что Генпрокуратура подала еще два антикоррупционных иска к господину Чернову. Один из них, на 50 млн руб., уже был удовлетворен, а самый крупный, на 7 млрд руб., слушается в Московской области.

Анна Перова, Краснодар