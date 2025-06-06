Агентов возьмут под контроль

Риэлторов заставят регистрироваться в специальном реестре, а право на работу с недвижимостью им придется подтверждать каждые пять лет, пишет Forbes. Правительство включило регулирование риэлторской деятельности в законопроект, направленный на борьбу с кибер- и телефонным мошенничеством, который разработал Минфин. Предполагается, что допуск к сделкам получат только юридические лица или индивидуальные предприниматели. Физические же лица, в том числе самозанятые, не смогут оказывать такие услуги без заключения договора со специализированными компаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Создание механизма на пока бесконтрольном рынке поможет очистить профессиональную среду от самозванцев, а также защитит покупателей от мошенников, говорит советник президента Гильдии риэлторов Москвы и член группы, которая разрабатывала законопроект, Константин Барсуков: «Сейчас себя назвать риэлтором может каждый, кто напечатает 30 визиток: написал на них "риэлтор", и ты уже риэлтор. Различного рода мошенники пользуются ситуацией. Законопроектом предусмотрено прохождение аттестации, это независимая квалификационная оценка.

Плюс это взаимодействие с полицией на предмет людей, которые под влиянием продают свой объект недвижимости, а потом деньги отдают мошенникам, их в МВД называют "заколдованные". Люди, которые состоят в Гильдии риэлторов Москвы, понимают, по каким признакам идентифицировать людей, которые находятся под влиянием. Мы в МВД отдаем информацию, они проверяют. Этим законом государство отделит тех, кто профессионально занимаются риэлторскими услугами, а не просто пришел на рынок. Органы власти будут знать, что я получил квалификацию, что я состою в реестре, они понимают, кто я такой.

Там есть ограничения и запреты, которые вводятся в случае, если были судимости по определенным статьям. Потому что если человек судим за мошенничество, наверное, довольно странно его пускать в эту сферу. Физическое лицо не может оказывать услугу самостоятельно: надо либо оформиться как ИП, либо являться сотрудником организации, либо иметь гражданско-правовой договор с организацией, которая состоит в реестре. У нас появится инструмент исключения организаций из риэлторского сообщества, которые нарушают определенные правила, не проводят аттестации и прочие вещи. Таким образом средний уровень риэлторской услуги мы будем поднимать».

Инициатива, на первый взгляд, направлена на защиту покупателей и продавцов недвижимости от недобросовестных посредников. По словам экспертов, на этом рынке часто проворачиваются различные махинации: это подделка документов, двойные продажи одного объекта и тому подобное. Однако реестр проверенных специалистов никак не сможет исправить ситуацию, полагает директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов: «Это, на мой взгляд, подмена понятий. Если есть реальные мошенники, при чем тут риэлторы, которые, наоборот, помогают? По идее, чем больше людей, которые за клиента выступают от его лица, тем и лучше.

На мой взгляд, рынок сейчас прекрасно функционирует без регулирования. Более того, уровень мошенничества это никак не изменит, потому что среди риэлторов мошенников нет. Это в итоге будут дополнительные издержки на всю систему, то есть может увеличиться стоимость риэлторских услуг, а с ней и цена на недвижимость. При этом каких-либо реальных рисков это не несет. Это то же самое, условно, если вдруг водитель попал в аварию, а виноват окажется мастер, который делал украшение салона. Совершенно очевидно, что это разные вещи. И риэлтор также заинтересован, чтобы у клиента было все хорошо».

Сейчас, по оценке авторов законопроекта, на рынке недвижимости работают порядка 30 тыс. юридических лиц и сотни тысяч индивидуальных риэлторов. За качеством работы частников нет никакого контроля со стороны компетентного органа, говорится в пояснительной записке. Документ находится на межведомственном согласовании и может меняться с учетом предложений ведомств и отрасли, уточняет Forbes. Всего в закон о борьбе с кибермошенниками вошло порядка 30 различных мер.

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Светлана Белова