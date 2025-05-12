Рынок недвижимости распробовал трейд-ин

На рынке недвижимости резко вырос спрос на программы трейд-ин. Количество сделок по такой схеме с начала года увеличилось на 25% в целом по стране, а в Москве — на 50%, пишут «Известия». Суть в том, что покупатель сначала бронирует квартиру в новостройке, заключив договор с девелопером, а потом выставляет свою старую недвижимость на продажу. Главное преимущество — фиксация цены на несколько месяцев. Она не изменится, даже если рынок начнет колебаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Для застройщиков это вынужденная мера, поскольку продавать квартиры становится все сложнее, пояснил акционер, член совета директоров группы компаний «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян: «У нас были сделки с трейд-ин до отмены льготной ипотеки и до поднятия ставок. Условно, раньше их доля составляла 10%, а сейчас выросла до 30%. Схема для застройщиков очень рискованная, потому что может ни к чему не привести. Сейчас вторичный рынок не очень ликвидный, плюс очень часто потенциальные покупатели первички приходили со своей квартирой, они ее переоценивали, то есть она стоит 3 руб., а они хотели 5 руб., и поэтому в основной своей массе сделки были очень длинные.

Почему сейчас это пользуется спросом? Потому что у застройщиков выбора почти нет. Если они не подпадают под льготные программы, то очень тяжело найти покупателей с деньгами или нужно идти на какие-то уступки, то есть скидки. Приходится искать таких людей, у которых очень есть серьезное намерение купить новую квартиру, но не хватает средств на ее покупку. Поэтому и возникают такие схемы».

Чаще всего, по словам риэлторов, в трейд-ин продают квартиры из старого фонда, которые достались по наследству. Владельцы используют этот актив, чтобы получить деньги на первоначальный взнос в новостройке, а потом войти в ипотеку, пояснила основатель компании «БЕСТ-Новострой» и сервисаbnMAP.prо Ирина Доброхотова: «Возможность ипотеки сокращается, а у людей нет первоначального взноса, и вот они выставляют свои квартиры, чтобы потом внести даже не всю сумму, а часть от этой проданной квартиры как первоначальный взнос.

Остальное берут под семейную ипотеку с хорошими процентами, которую сейчас можно взять, если соблюсти условия. И вы полностью застройщику оплачиваете квартиру. Ему это выгоднее, чем даже давать рассрочку. Поэтому я за трейд-ин. Вот сейчас самое время.

С застройщиками можно договариваться, что вы выставляете, вы продаете и за вами зафиксирована квартира. Рынок преподносит хорошие условия для покупателей».

При оформлении рыночной ипотеки в качестве первоначального взноса потребуется накопить от 2,5 млн руб. до почти 9 млн руб. в зависимости от региона, писал сервис «РБК-Недвижимость». Почти во всех городах-миллионерах необходимо внести в банк сумму, превышающую 60% от стоимости квартиры. Копить на такой первый взнос придется минимум четыре года, а в Санкт-Петербурге и Казани — почти семь лет при условии, что откладывать зарплату нужно целиком, посчитали аналитики.

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Светлана Белова