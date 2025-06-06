Набиуллина: ЦБ рассматривал два варианта по ставке

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что на сегодняшнем заседании совета директоров рассматривалось два варианта по ставке: оставить без изменений или снизить.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Совет директоров решил, что накопилось достаточно фактов для снижения ключевой ставки до 20%. Более существенный шаг не рассматривался»,— заявила Эльвира Набиуллина (цитата по «РИА Новости»).

Некоторые участники заседания, по ее словам, предлагали сохранить ставку на уровне 21%, но допускали возможное снижение на следующем заседании в июле. Обсуждался также вопрос о размере снижения: на 0,5 или 1 процентный пункт, пояснила госпожа Набиуллина.