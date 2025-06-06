Лихачев попросил Гросси посредничать по вопросу американского топлива на ЗАЭС

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев охарактеризовал прошедшие в Калининграде переговоры с главой Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси как глубокие и содержательные, но порой острые. Он попросил господина Гросси стать медиатором в вопросах использования американского топлива на Запорожской АЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (в центре) и генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев (второй слева)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (в центре) и генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев (второй слева)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Важный момент — мы о нем неоднократно говорили — это вопрос американского топлива, топлива компании Westinghouse. На сегодняшних консультациях мы обсудили эту тему с руководством МАГАТЭ, и я попросил господина Гросси стать медиатором в решении этой проблемы во взаимодействии с американской стороной»,— сказал глава «Росатома» (цитата по ТАСС).

Господин Лихачев отметил, что топливо Westinghouse загружено в четыре из шести энергоблоков ЗАЭС, а также находится в хранилище. Ранее США выражали озабоченность защитой интеллектуальной собственности. «Мы готовы к любому варианту — от использования топлива до его возврата поставщику»,— добавил глава «Росатома».

Встреча Алексея Лихачева и Рафаэля Гросси была согласована в конце мая, когда главы «Росатома» и МАГАТЭ провели телефонный разговор.