В Белгородской области из-за повреждения путей сошел с рельсов поезд

Утром 6 июня произошел сход резервного тепловоза в Белгородской области в Прохоровском районе из-за повреждения железнодорожных путей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В качестве предварительной причины происшествия глава региона назвал подрыв.

Пострадавших не установлено, но есть повреждения. Движение поездов было задержано на 2,5 часа, но сейчас все они уже следуют в соответствии с графиком, уточнил глава региона. Ремонтная бригада приступила к восстановлению поврежденного участка пути.

За последнюю неделю похожие инциденты происходили и в других регионах Черноземья. Так, вчера была повреждена железная дорога на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области. 1 июня обрушился мост в Курской области во время движения по нему грузового локомотива. Из-за падения пролета путепровода с рельсов сошли тепловоз и три порожних вагона грузового состава, пострадало три человека. Главное военное следственное управление СКР квалифицировало эти два инцидента как теракты. Кроме того, в конце прошлой недели в Брянской области в результате взрыва на пассажирский поезд обрушился автомобильный мост. Погибли семь человек, более 100 пострадали.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Ульяна Ларионова