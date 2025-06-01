СКР: мост в Курской области обрушился в результате подрыва, трое пострадали

Обрушение моста в Железногорском районе Курской области произошло в результате подрыва. Об этом сообщили в СКР. По данным ведомства, пострадали машинист и два его помощника. Подрыв, по данным СКР, произошел 1 июня около 3 часов ночи. Из-за падения пролета путепровода с рельсов сошли тепловоз и три порожних вагона грузового состава, сообщали ранее в РЖД. По факту проишествия возбуждено уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна

Также следователи главного следственного управления СКР будут расследовать обрушение моста в Брянской области, которое произошло 31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино. По предварительным данным ведомства, обрушение автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд, также произошло в результате подрыва. По данным губернатора региона Александра Богомаза на 10:40, семеро погибли, пострадал 71 человек.

Мария Старикова