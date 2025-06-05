Из-за повреждения железной дороги в Воронежской области остановили ряд поездов

Несколько поездов остановили на железной дороге на юге Воронежской области. Это произошло после того, как машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев, уточнив, что пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам главы региона, оперативные службы уже устанавливают причину происшествия. Также на месте находится аварийно-восстановительная бригада Юго-Восточной железной дороги (филиал РЖД).

По данным федеральных Telegram-каналов и СМИ, к повреждению железной дороги мог привести взрыв. Власти региона не подтвердили и не опровергли эту информацию.

UPD: представители ЮВЖД уточнили, что поврежден один из путей на перегоне Евдаково — Сагуны.

Алина Морозова