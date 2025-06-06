Экс-замглавы Гострудинспекции Башкирии приговорен к штрафу за получение взятки

Советский районный суд Уфы вынес приговор бывшему заместителю руководителя Гострудинспекции Башкирии (по данным «Ъ-Уфа», это Азамат Салихов), признав его виновным в получении взятки в значительном размере за незаконные действия и незаконное бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

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«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. руб. с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на три года и конфисковал сумму взятки в доход государства»,— говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что прокуратура намерена обжаловать приговор в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания.

Как установил суд, взятку в размере 50 тыс. руб. Азамат Салихов получил от представителя уфимской компании, решившей скрыть производственную травму. В мае прошлого года сотруднику предприятия, работавшему с гидравлическим прессом, ампутировало палец. Руководство компании, опасаясь, что при расследовании будут выявлены нарушения охраны труда, попыталось скрыть от Гострудинспекции несчастный случай.

Представители компании уговорили травмированного работника заявить, что он пострадал, ремонтируя личный автомобиль будучи в отгуле. Через посредника они попросили Азамата Салихова закрыть расследование выводами о бытовом характере травмы. Госслужащий потребовал за это 50 тыс. руб., столько же получил посредник за свои услуги.

Расследование несчастного случая тогда закрыли, однако преступление раскрыли сотрудники управления ФСБ по Башкирии.

Наталья Балыкова