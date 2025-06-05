Минэнерго: власти РФ уже изучают варианты поддержки 17 угольных предприятий

Возможность адресной помощи 17 угольным предприятиям в настоящее время рассматривается подкомиссией по финансовой устойчивости под руководством главы Минфина Антона Силуанова. Об этом сообщил замминистра энергетики Дмитрий Исламов.

«Подкомиссия имеет полномочия предоставить более серьезные меры поддержки»,— приводит пресс-служба Минэнерго слова господина Исламова. В частности, предприятия могут получить субсидии, направленные на снижение логистических издержек.

Минэнерго планирует оценить результаты деятельности угольной отрасли после окончания второго квартала. В случае необходимости будут приняты дополнительные меры поддержки предприятий.

Разработать критерии оказания адресной господдержки предприятиям поручил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании 30 мая. Правительство среди прочего утвердило отсрочку по НДПИ и страховым взносам для угольных компаний, которая будет действовать до 1 декабря. Также Минэнерго поручено составить список компаний, которым предоставят компенсацию в 12,8% от экспортных тарифов на перевозки угля в северо-западном и южном направлениях.

Подробнее о мерах поддержки — в материале «Ъ» «Углю пришли на помощь».

Елизавета Шмакова