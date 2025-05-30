Угольную отрасль в России поддержат скидками на экспорт и налоговой отсрочкой

Премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание о ситуации в угольной промышленности. Среди мер поддержки отрасли он назвал налоговые и страховые отсрочки, адресные субсидии на компенсацию экспортных перевозок угля. Кроме того, будут предприняты шаги по финансовой поддержке акционеров угольных предприятий и реструктуризацию кредитной задолженности.

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До 1 декабря всем угольным предприятиям предоставят отсрочку по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховую отсрочку. При необходимости эту меру продлят на более длительный срок. Адресные субсидии включают компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния. Для сибирских предприятий скидка составит 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлении.

Поддержку акционеров реализуют в рамках ограничений на выплату дивидендов, а также повышения зарплат высшему менеджменту. При реструктуризации кредитов у предприятий с серьезной долговой нагрузкой будет учитываться позиция Банка России.

Ответственными за «оздоровление» угольной отрасли назначены глава Минфина Антон Силуанов и глава Минэнерго Сергей Цивилев. Обоим министерствам следует до 5 июня разработать и утвердить критерии, по которым будут рассматриваться заявки о господдержке компаний. Как отметил Антон Силуанов в ходе совещания с членами правительства, подкомиссия по рассмотрению соответствующих заявок от угольных предприятий уже начала работу.

На этой неделе господа Силуанов и Цивилев вместе с главой РЖД Олегом Белозеровым посетили Кемеровскую область для оценки ситуации. По итогам поездки министр финансов заявил, что ситуация в отрасли не критичная, но требует внимания государства.