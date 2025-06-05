Курские власти планируют подписать на ПМЭФ три соглашения в сфере АПК на 13 млрд

Власти Курской области планируют подписать в ходе Петербургского международного экономического форума три инвестсоглашения в сфере АПК на общую сумму 13,5 млрд руб. Это следует из отчета врио губернатора Александра Хинштейна перед облдумой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн отчитался перед облдумой за полгода работы, посчитав отчет за весь 2024-й не в своей компетенции

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Хинштейн отчитался перед облдумой за полгода работы, посчитав отчет за весь 2024-й не в своей компетенции

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Самые большие вложения предусматривает проект ГК «Содружество», уже имеющей масличный завод в Курской области,— 7,5 млрд руб. АПХ «Мираторг» братьев Линников инвестирует 5 млрд руб., а московская группа «Моснефтегазстройкомплект» (собственники не раскрываются, председатель совета директоров, по данным на 2023 год,— Владимир Грачев), владеющая сахарным заводом в Курской области,— 1 млрд руб. Подробности проектов не раскрываются.

Кроме того, врио губернатора сообщил, что от атак ВСУ пострадало 171 предприятие в сфере АПК. На возмещение ущерба из-за гибели животных было выделено 2,5 млрд руб. из резервного фонда правительства РФ и 25,2 млн руб. из регионального бюджета. Ущерб от невозможности собрать урожай с земель и строительства на них фортификационных сооружений оценен в 4,3 млрд руб., предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности — в 1,3 млрд руб., плодово-ягодным насаждениям — в 262,7 млн руб.

Александр Хинштейн также рассказал, что после введения режима свободной экономической зоны (СЭЗ) в девяти приграничных муниципалитетах было рассмотрено 18 инвестпроектов на общую сумму 23 млрд руб. В случае распространения СЭЗ на весь регион планируется реализовать 40 инвестпроектов на общую сумму 295 млрд руб., что позволит создать 3,4 тыс. новых рабочих мест и принесет к 2030 году порядка 15,4 млрд руб. налогов в региональный бюджет.

В марте правительство РФ распространило действие СЭЗ на территории Льгова, а также Льговского и Большесолдатского районов Курской области. До этого режим действовал в Беловском, Глушковском, Кореневском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах. В середине мая президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о распространении режима СЭЗ на всю Курскую область.

Ульяна Ларионова