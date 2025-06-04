Главные новости за 4 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Западный обход Краснодара расширят до шести полос за 3 млрд рублей. В бюджет Краснодара поступит около 200 млн руб. компенсации за вырубку 2 тыс. деревьев в рамках реконструкции.

В Краснодарском крае 11,6 млрд руб. направят на ремонт и строительство дорог в 2025 году в рамках краевой программы развития транспортной сети стоимостью свыше 150 млрд руб., рассчитанной до 2035 года.

Исполняющим обязанности главного тренера ПФК «Кубань» назначен Андрей Ещенко, который подготовит футболистов к двум финальным матчам нынешнего сезона второго этапа Leon-Второй Лиги А.

Кассационный суд в Краснодаре снизил на год сроки заключения троим местным жителям, осужденным за вымогательство и доведение до самоубийства следователя краевого управления СКР.

В Краснодарском крае производство яиц по состоянию на 1 мая 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 12% и составило 451,3 тыс. шт.

Завтра, 5 июня, более 30 улиц Краснодара временно останутся без света.

«Абрау-Дюрсо» планирует направить на дивиденды 545 млн рублей. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 5,01 руб. на акцию.

В НЭСКе рассказали, как с 1 июля изменятся тарифы на электроэнергию на Кубани. Коммунальные услуги вновь подорожают.

Кубанского комика включили в перечень террористов и экстремистов. Ранее артист был арестован по уголовному делу о разжигании ненависти.

Обвиняемые в покушении на митрополита Крымского не признали вину. В Мосгорсуде рассматривается жалоба на продление меры пресечения клирику Никите Иванковичу и помощнику митрополита Симферопольского и Крымского Тихона Денису Поповичу, арестованным по делу о подготовке покушения на иерарха.