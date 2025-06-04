Более 30 улиц Краснодара временно останутся без электричества

Завтра, 5 июня, более 30 улиц Краснодара временно останутся без света. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С 09:00 до 17:00 не будет электроэнергии на улицах: Бородинская, Мачуги, Благоева, Почтовая, Фадеева, Целиноградская, 2 Целиноградская, Лесопарковая, пос. Берёзовый, 1 Гвардейская, 1 Мая, Шаляпина, Зоологическая, Российская, Сергиевская, Ростовское шоссе, Кадетская, 2 Кадетский переулок, Средняя, Семеновская, Екатеринодарская, Пригородная, Тополиная, Московская, Гаражный переулок, Кавказская, Маяковского, Шевченко.

С 13:00 до 17:00: Арбатская, 2 Арбатская, Красная. С 16:00 до 23:59: Рашпилевская, Красная, Длинная, Пашковская.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию можно узнать в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина