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Обвиняемые в покушении на митрополита Крымского не признали вину

В Мосгорсуде рассматривается жалоба на продление меры пресечения клирику Никите Иванковичу и помощнику митрополита Симферопольского и Крымского Тихона Денису Поповичу, арестованным по делу о подготовке покушения на иерарха. Мещанский суд ранее продлил их содержание под стражей до 12 июля, пишет ТАСС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оба обвиняемых, по словам адвокатов, своей вины не признают. Представитель Иванковича, Виктор Ларин, указал на процессуальные нарушения при возбуждении дела и подчеркнул, что его подзащитный является глубоко верующим человеком. «Митрополит Тихон для него — духовный отец», — отметил защитник.

Адвокат Поповича Мария Эйсмонт также заявила о наличии признаков фальсификации материалов уголовного дела и подчеркнула, что ее подзащитный отрицает свою причастность к инкриминируемым действиям.

Вячеслав Рыжков

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